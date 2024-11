In der beruflichen Vorsorge fliesst vermehrt Geld in teilautonome Lösungen, wo die verwalteten Vermögen in der Schweiz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 um eine halbe Milliarde auf 7,6 Milliarden angeschwollen sind. Die Solvenzquote lag derweil per Ende Juni bei geschätzten 205 Prozent.