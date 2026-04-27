Ist mit einem markant schwächeren Geschäft zu rechnen?

Während Analysten dem Basler Konzern zutrauen, in den ersten drei Monaten mehr umgesetzt zu haben, dürfte die Gewinnentwicklung hinter dem Vorjahr zurückbleiben. Der zuständige ZKB-Analyst schreibt, er rechne aus zwei Gründen mit einer anhaltenden Margen-Erosion: Neben den Patentabläufen der hochmargigen Produkte (Entresto, Promacta und Tasigna) sei Novartis gezwungen, stark zu investieren, da «am Ende der Dekade und in den Jahren darauf weitere grosse Blockbuster den Patentschutz verlieren werden».