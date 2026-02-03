Kapitalanforderungen bleiben Unsicherheitsfaktor

Ein grosser Unsicherheitsfaktor bleibt die Diskussion über schärfere Kapitalanforderungen, wobei besonders die Forderung des Bundes, Auslandstöchter mit 100 Prozent Eigenmittel zu unterlegen, ein grosses Streitthema ist. Einige Marktbeobachter orten zwar eine jüngst leichte Änderung in der Haltung der Politik und damit das Potential für mildere zusätzliche Kapitalvorschriften als zuletzt vom Bundesrat verlangt. Andere Analysten warnen aber davor, dass das Ergebnis heute nicht absehbar sei und noch für eine geraume Zeit Unsicherheit mit sich bringe.