Die Aktie hat insbesondere angesichts der Marktverwerfungen rund um den Iran-Krieg seit Ende Januar eine beeindruckende Erholung gezeigt. Nach einem Einbruch von Mitte Dezember bis Ende Januar um fast ein Drittel legten die Titel seither mehr als 16 Prozent zu. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings noch ein Verlust von gut 6 Prozent bestehen. Sieben von zwölf Analysten stufen Logitech mit Kaufen ein. Fünf sagen Halten, einer rät zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,55 Franken und deutlich über dem aktuellen Stand von knapp 80 Franken.