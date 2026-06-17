In der Reuters-Umfrage vom 11. bis 15. Juni gingen alle 35 befragten Ökonomen davon aus, dass der Leitzins in dieser Woche bei 0 Prozent bleibt - dem aktuell weltweit niedrigsten Niveau. Auch unter den 28 Befragten mit Prognosen bis Ende 2026 rechnet niemand mit einer Zinsanhebung im laufenden Jahr. Lediglich vier Ökonomen halten Zinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte im Jahr 2027 für möglich.