Ein Anstieg von 0,3 Prozent bei der Kerninflation gilt immer noch als Obergrenze dessen, was die amerikanische Notenbank Fed kurzfristig für tolerierbar hält. Über die letzten 12 Monate dürfte die Kerninflation von 3,9 Prozent auf 3,7 Prozent sinken und damit auf einem relativ hohen Niveau stehen. Die Fed will die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2,0 Prozent steuern, wobei das Ziel bei der Kerninflation je nach Lesart auch etwas höher bleiben dürfte. Bevor sie die Zinswende angeht, will die Fed aber sicherstellen, dass der Inflationsschub der letzten 2 Jahre auch wirklich gebrochen ist.