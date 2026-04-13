Sika: Starker Franken und schwaches China belasten

Für Sika rechnen die zehn Analysten, die zum AWP-Konsens beigetragen haben, im ersten Quartal 2026 mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden Franken. Das entspricht einem Rückgang von rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,68 Milliarden Franken. Der grösste Bremsklotz dürfte der starke Schweizer Franken sein. Allein der Währungsgegenwind dürfte rund 8 Prozent des Umsatzes aufgefressen haben. Hinzu kommt ein schwieriges Marktumfeld, insbesondere in China, wo Überkapazitäten im Wohnungsbau die Nachfrage dämpfen. Sika hat bereits reagiert und baut weltweit bis zu 1500 Stellen ab, einen grossen Teil davon in China.