Neben dem Personalabbau sollen Bereiche zusammengelegt und die Organisation gestrafft werden. Zum Ausmass der Stellenstreichungen sagte die Konzernspitze im Dezember nichts. Zudem will Mobilezone in Deutschland den Fokus wieder stärker auf das Geschäft als virtueller Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) legen. Und bei anstehenden Neuverhandlungen von Verträgen sollen bessere Margen herausgeholt werden. Verlustgeschäfte will Mobilezone keine mehr machen. Dafür werde man auch auf gewisse Geschäfte verzichten, hiess es Mitte Dezember.