Unter den grossen Notenbanken hatte jüngst bereits die Fed aus den USA die Zinsen leicht gesenkt und dies vor allem mit dem schwächelnden Jobmarkt begründet. Bei der britischen Notenbank dürfte es am Donnerstag zu einer knappen 5:4 Entscheidung für eine Senkung des Leitzinses auf 3,75 von 4,0 Prozent kommen, wie aus Umfragen der Nachrichtenagentur Reuters unter Analysten hervorgeht. Dies wäre die erste Senkung seit August und würde die Kreditkosten auf ein Dreijahrestief senken. Öffentliche Äusserungen von Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses seitdem deuten darauf hin, dass sie weiter uneins darüber sind, ob Arbeitsplatzverluste oder Inflationsdruck das grösste Risiko für die Wirtschaft darstellen. Fachleute gehen aber davon aus, dass die Stimme von BoE-Chef Andrew Bailey den Ausschlag für eine Zinssenkung geben könnte.