Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts

Ende Januar hatte Holcim überraschend angekündigt, das Nordamerika-Geschäft im nächsten Jahr von Holcim zu trennen und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen. Hintergrund sind die billionenschweren Investitionsprogramme der US-Regierung: "Sie werden in den nächsten acht bis zehn Jahren zu nie dagewesenen Ausgaben für die Bauindustrie führen", sagte Holcim-Präsident Jan Jenisch: Die Aufspaltung sei nötig, um das Potential gänzlich auszuschöpfen und voll durchzustarten. "Das Geschäft ist zu gross geworden, um es als Tochterfirma zu führen. Wir haben das Business in den letzten vier Jahren praktisch verdoppelt." Es sei der grösste Zementhersteller in Nordamerika und die Nummer 3 im Dachgeschäft. Bei Zuschlagsstoffen und Transportbeton liege der Konzern auf Platz 5. Das Nordamerika-Geschäft mit einem Umsatz von über 11 Milliarden US-Dollar und einem Betriebsgewinn (EBIT) von 2 Milliarden Dollar werde ein Rockstar- Unternehmen, sagte Jenisch. Auch Holcim alleine ist laut Jenisch ein Champion mit einem Umsatz von 17 Milliarden Franken im Jahr und einem EBIT von über 2,7 Milliarden Franken. In Europa will der Restkonzern von der Dekarbonisierung und dem Trend zur Nachhaltigkeit durch den "Green Deal" der EU profitieren.



Gleichzeitig hat Holcim Europa-Chef Miljan Gutovic per 1. Mai zum neuen CEO ernannt. Er löst damit Jenisch ab, der sich auf seine Rolle als Verwaltungsratspräsident konzentrieren wird. Jenisch wird ausserdem die Ausgliederung und Kotierung des Nordamerikageschäfts in den USA leiten.



Die Ratingagentur Moody's hat Anfang Februar die Kreditratings für den Zementkonzern Holcim im Nachgang der jüngsten Entwicklungen mit "Baa1" und einem Ausblick "stabil" bestätigt. Die geplante Abspaltung des Nordamerikageschäfts werde zwar den Umfang des Unternehmens erheblich verringern und dessen Geschäftsprofil schwächen, urteilte Moody's. Falls Holcim jedoch nach der Abspaltung eine ausreichend konservative Finanzpolitik anwende, seien die verbleibenden Aktivitäten umfangreich und robust genug, um das aktuelle Emittentenrating aufrechtzuerhalten, hiess es.



Daneben hat Holcim seine Einkaufstour fortgesetzt: Der Baustoffhersteller übernimmt den deutschen Anbieter von Dachbegrünungssystemen Zinco mit Sitz in Baden-Württemberg. In Spanien hat der Konzern die Mehrheit an Artepref gekauft, einem Hersteller von Betonfertigteilen. In Griechenland wurde W.A.T.T. Recycling gekauft, ein Hersteller von alternativen Kraftstoffen. Und in Grossbritannien schliesslich hat Holcim mit dem Kauf von Eco-Readymix den Markteintritt bei fortschrittlichen Mörtelprodukten geschafft.