Die ZKB sieht den fairen Wert bei 199 Franken und stuft die Aktie mit «Outperform» ein. Jefferies-Analystin Priyal Woolf senkte das Kursziel zuletzt von 201 auf 193 Franken, hält aber an «Buy» fest. Sie sieht Potenzial für eine Trendwende im zweiten Halbjahr 2026, erwartet kurzfristig aber weitere Risiken: Die Wachstumsprognose für 2026 dürfte unter dem mittelfristigen Ziel liegen, und das Margenziel werde wohl mit einem Jahr Verzögerung erreicht. Die langfristigen Perspektiven seien aber überzeugend.