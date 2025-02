Wie wichtig Konzernchef Sergio Ermotti das Thema ist, hat sich soeben wieder gezeigt. An einer Konferenz in Zürich betonte er einmal mehr, dass die Kapitalanforderungen in der Schweiz bereits zu den weltweit höchsten gehören würden. Er hoffe, dass das Schweizer Parlament erkenne, dass die Anforderungen an die Kapitalisierung von UBS heute schon genügen. Vor allem auch zum Plan der Regierung, die Auslandstöchter der UBS mit bis zu 100 Prozent Kapital zu unterlegen, ging er stark in Opposition: «Das ist eine Provokation und ein völlig unbalancierter Vorschlag. Eine regulatorische Lösung, die die internationale Präsenz der Bank bestraft, macht keinen Sinn.»