Der Fokus der Analysten liegt vielmehr auf Aussagen des Unternehmens hinsichtlich der Auswirkungen der globalen Zölle und den Massnahmen, deren negative Auswirkungen einzudämmen. Denn Logitech produziert rund 40 Prozent der in den USA verkauften Produkte in China und einen guten Teil in weiteren asiatischen Ländern wie Thailand, Vietnam, Malaysia oder Taiwan.