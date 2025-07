Richemont kosten am Dienstagnachmittag an der Schweizer Börse 147 Franken die Aktie. Die Titel stehen im laufenden Jahr mit einem Plus von 6,6 Prozent überdurchschnittlich gut da. Mitte Februar markierten die Aktien des Luxusgüterkonzerns ein Allzeithoch bei 187,55 Franken und fielen mit den Zollankündigungen am «Liberation Day» Anfang April auf ein Jahrestief bei 120,60 Franken.