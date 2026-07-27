China als Knackpunkt

Die Schwäche im chinesischen Wohnungsmarkt dürfte die Entwicklung in der Region Asien/Pazifik weiterhin bremsen. Analysten erwarten, dass dort im zweiten Halbjahr der Tiefpunkt erreicht werden dürfte. Zudem hat Sika auf die Schwäche in China bereits vergangenen Herbst mit einem Stellenabbau reagiert. Das Sparprogramm soll alleine in diesem Jahr 80 Millionen Franken an Einsparungen einspielen. Allerdings dürfte es laut Analysten seine Wirkung vorwiegend im zweiten Halbjahr entfalten - genauso wie die Preiserhöhungen. Die Marge dürfte daher im ersten Halbjahr noch etwas unter Druck sein.