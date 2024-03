Zudem liefert Stadler für die Berner Oberland-Bahnen vier dreiteilige Triebzüge im Wert von 38,6 Millionen Franken. Und von der Rhätischen Bahn (RhB) kam eine Option für weitere 6 Flügeltriebzüge. Der Preis beläuft sich auf 66 Millionen Franken. Stadler baut im Norden Berlins ein neues Zentrum für die Inbetriebsetzung von Zügen. Am neuen Standort will die Ostschweizer Firma künftig mit 128 Angestellten die Züge in Betrieb nehmen, die im Werk Berlin-Pankow produziert werden. Auch das ungarische Werk in Szolnok soll die Produktionskapazitäten für Investitionen von rund 45,2 Millionen Euro ausgebaut werden.