Viele Investoren rechnen daher damit, dass Novo Nordisk seine Jahresprognose zunächst unverändert lässt, bis klarer wird, wie sich die neue Pille im direkten Wettbewerb mit Eli Lilly ‌behauptet. Für die Anleger bleibt der Vergleich mit dem US-Konkurrenten zentral, dem Beobachter zuletzt sowohl ​bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe als auch bei Übernahmen die entschlossenere Strategie attestieren. «Wir sehen erste, wenngleich vorläufige Fortschritte», sagte Anders Schelde vom Novo-Aktionär AkademikerPension. «Doch wir stehen noch am Anfang, erst die Zukunft wird zeigen, ob das tatsächlich ausreicht.»