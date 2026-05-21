Wie stark erholt sich der Uhrenbereich?

Während der Schmuckbereich von Richemont nach Einschätzung von Analysten deutlich zugelegt haben dürfte, rechnen die Experten für den Uhrenbereich mit einem Rückgang der Verkäufe. Das zeigte sich bereits bei Wettbewerbern. Konkurrenten berichteten zudem für die Monate Januar bis März 2026 mit einer weiterhin positiven Konsumentenstimmung in den USA. Ein wesentlicher Fokus der Investoren wird auch auf der Entwicklung der Konsumentenstimmung in Europa liegen.