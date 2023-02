Leichte Anpassungen nahm CEO Severin Schwan allerdings bei der erwarteten Umsatzerosion durch Biosimilars vor. So dürften die Einbussen auf Jahressicht etwas über den bislang erwarteten 2,5 Milliarden Franken liegen. Dies sei vor allem stärker und schneller sinkenden Umsätzen bei Lucentis und Esbriet geschuldet, für die es mittlerweile auch Nachahmer gebe. Bereits früher im Jahr hatte das Management sinkenden Corona-bezogene Umsätze in Aussicht gestellt. So dürften die Verkäufe von Covid-19-Medikamenten und -Diagnostika im Gesamtjahr um rund 2 Milliarden auf etwa 5 Milliarden Franken sinken.