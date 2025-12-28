Nach der Rally der vergangenen drei Jahre dürften es Börsenanleger 2026 nach der Ansicht von Experten etwas ruhiger angehen lassen. Der ‌deutsche Leitindex Dax ‌eilte seit 2023 jedes Jahr um rund 20 Prozent nach oben und liegt mittlerweile über 24'000 Punkten. «Irgendwann sind dann auch mal Aktien gut bezahlt», meint Stratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Zudem nehmen Anleger viele Sorgen mit ins neue Jahr - etwa jene rund um die US-Zinsen, den Ukraine-Krieg und eine mögliche Blase bei Technologieaktien. «Die Unsicherheit bleibt uns 2026 erhalten. Also, ​wenn es eine Konstante gibt, dann diese», resümiert Christian Lips, Chefvolkswirt der Nord/LB. Von Reuters befragte Finanzexperten erwarten daher ‌in einem Normalfall-Szenario, dass der Dax 2026 um maximal rund fünf Prozent steigt.