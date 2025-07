Verlagerung der Produktion aus China

Logitech ergriff jedoch Gegenmassnahmen wie Preisaufschläge auf dem amerikanischen Markt und den Verkauf von Lagerbeständen ohne Zollbelastung. Logitech plant, seine US-Produktion schrittweise aus China abzuziehen. Zuletzt stellte Logitech etwa zwei Fünftel seiner Produkte wie Computermäuse, Tastaturen, Webcams und Gaming-Zubehör in China her. Analysten sehen Logitech gut aufgestellt, sowohl in Bezug auf die Konkurrenz wie auch auf die Zollwirren.