Für die grossen US-Banken schlägt am Freitag die Stunde der Wahrheit. Dann werden die Ergebnisse des Stresstests der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vorgelegt. Zittern muss sich in den Vorstandsetagen der 22 getesteten Geldhäuser aber nicht breit machen - Analysten rechnen damit, dass die Institute den jährlichen Gesundheitscheck klar bestehen werden. Das ist dann auch eine gute Nachricht für die Investoren. Denn die Banken könnten dann ihre Dividenden in die Höhe schrauben oder Geld in die Rückkäufe eigener Aktien pumpen.