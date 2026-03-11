Kann die Aktie den Abwärtstrend brechen?

An der Börse hat die Swiss-Life-Aktie in der Vergangenheit von den stetig gestiegenen Dividenden und dem Wachstum im Gebührengeschäft profitiert. Im 2025 allein kletterte der Kurs um beinahe 25 Prozent in die Höhe, nach Kursavancen von jeweils über 20 Prozent in den beiden Jahren zuvor. Jüngst wurden Gewinne mitgenommen und die Titel gaben seit Jahresbeginn um über 10 Prozent nach. Dabei belasteten auch KI-Sorgen sowie die Börsenschwäche im Zuge des Iran-Kriegs den Titel.