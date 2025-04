Angesichts der aktuellen Weltlage und den Entwicklungen an den Finanzmärkten dürften die nackten Quartalszahlen der Grossbank in den Hintergrund rücken. Somit stehen am Mittwoch eher zukunftsgerichtete Aussagen im Fokus und allenfalls Kommentare zum Geschäft im April 2025, nachdem Trump Anfang Monat einen weltweiten Zollstreit vom Zaun gebrochen und ab dem zweiten Jahresviertel die Handelswelt grundlegend verändert hatte.