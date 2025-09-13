Zugleich werden Börsianer in der anschliessenden Rede von Fed-Chef Jerome Powell nach Hinweisen auf einen möglichen Einfluss des politischen Drucks auf die Geldpolitik fahnden. US-Präsident Donald Trump drängt die Notenbank seit Monaten zu einer äusserst kräftigen Zinssenkungen. Hierzu will er unter anderem die Zusammensetzung der Fed-Führung in seinem Sinne ändern. So hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen, die sich gerichtlich dagegen wehrt. Sollte die Fed ihre Unabhängigkeit verlieren, würde dies Experten zufolge einen Grundpfeiler des globalen Finanzsystems erschüttern. Bislang allerdings gibt es durch Trumps Druck keine Bremsspuren am Aktienmarkt - die US-Börsen sind auf Rekordhöhen gestiegen.