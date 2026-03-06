Die US-Arbeitslosenquote dürfte ‌hingegen bei 4,3 ​Prozent verharren. Ein Grund für die erwartete Abkühlung ist eine Normalisierung im Gesundheitssektor, wo nach einem statistisch bedingt sehr starken Januar nun eine Gegenbewegung ‌erwartet wird. Zudem könnte ein Streik von rund 31'000 Beschäftigten im Gesundheitswesen die Zahlen gedrückt haben.