Seit der Zahlenbekanntgabe für das Schlussquartal Anfang Mai hat die Aktie turbulente Zeiten hinter sich. Zeitweise schnellten die Titel im Zuge der allgemeinen KI-Euphorie auf über 100 Franken nach oben, nur um dann bis Anfang Juli wieder auf knapp unter 76 Franken abzurutschen. Am Montag wurden wieder 86,78 Franken bezahlt.