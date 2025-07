Am Dienstag wird in den USA der mit Spannung erwartete Konsumentenpreisindex - auf englisch CPI (Consumer Price Index) - veröffentlicht. Dieser misst monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen in den USA. Die Juni-Daten werden um 14:30 Uhr mitteleuropäische Zeit veröffentlicht.