Novartis hatte nur kurz vor dem Deal zwischen US-Präsident Donald Trump und dem US-Konzern Pfizer angekündigt, sein Schuppenflechtemittel Cosentyx (Secukinumab) künftig über eine Direct-to-Patient-Plattform (DTP) direkt an bar zahlende Patienten in den USA zu verkaufen. Das Thema US-Preise und Zölle dürfte auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Zwar hiess es aus Regierungskreisen Anfang Oktober, die von Trump zunächst angedrohten neuen Zölle auf Arzneimittelimporte würden doch nicht erhoben. Das Vertrauen in die Belastbarkeit solcher Aussagen der US-Regierung hat allerdings zuletzt arg gelitten.