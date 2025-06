3. Geldautomat clever auswählen

Wer Geld an einem Bancomaten im Ausland beziehen möchte, sollte frei stehende Automaten, die häufig an Flughäfen, touristischen Plätzen oder in Einkaufszentren zu sehen sind, meiden. Diese werden oft nicht von Banken betrieben, sondern von Wechselstuben oder Geldtransfer-Unternehmen. Dadurch haben sie ungünstige Wechselkurse, hohe Gebühren oder beides. Besonders in der Kritik stehen Geldautomaten des US-Unternehmens Euronet. Einer Leserreporterin von Blick wurden dort zuletzt für eine Abhebung von 250 Euro satte 273.62 Franken berechnet. Dies bei einem Wechselkurs von 0.92 Franken. Das ergibt eine Gebühr von 12 Prozent, oder eine Differenz von über 30 Franken zum effektiven Gegenwert.