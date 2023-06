Tja, ich gebe zu: Ich glaube auch nicht an jede Studie. Vor allem dann nicht, wenn der Absender vom Resultat einen unmittelbaren Nutzen zieht. Einen solchen Nutzen hatte jeweils die Credit Suisse, wenn sie uns mit dem Sorgenbarometer weismachen wollte, am meisten Sorgen würden den Jungen die Altersvorsorge bereiten. So ein Quatsch.