Grundsätzlich habe die Schweizer Bevölkerung hohe Ansprüche an die Altersvorsorge, heisst es in einer am Montag veröffentlichten Sotomo-Studie im Auftrag der Zurich Versicherung. So gaben die Befragten an, nach der Pensionierung drei Viertel ihres jetzigen Einkommens zu benötigen, um ganz zufrieden leben zu können. Das sei deutlich mehr als das vom Bund definierte sozialpolitische Ziel bei der 1. und 2. Säule von insgesamt 60 Prozent.