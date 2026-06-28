Anders sieht es jedoch bei der beruflichen Vorsorge (der zweiten Säule) und der freien Vorsorge, wie der Säule 3a, aus. Bei der zweiten Säule hängt die Auszahlung an die Erben davon ab, ob der Versicherte zum Zeitpunkt des Todes noch aktiv im Berufsleben stand oder bereits im Rentenalter war. Stirbt ein aktiv Versicherter, richtet sich die Auszahlung des Vorsorgeguthabens grundsätzlich nach dem Gesetz der beruflichen Vorsorge (BVG) und dem Reglement der Pensionskasse. Ob eine Rente, ein Todesfallkapital oder beides ausgerichtet wird, ergibt sich aus dem Reglement der Pensionskasse.,