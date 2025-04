Die langfristigen Konsequenzen, insbesondere worauf man in der Zukunft verzichten müsse, seien jedoch kaum abschätzbar. Bachmann spricht dabei die Gesundheit und die damit verbundenen Kosten an, die in der Regel mit zunehmendem Alter steigen. «Wer jetzt weniger in seine Vorsorge einzahlt, kann das vielleicht noch ändern, indem er oder sie das Arbeitspensum wieder erhöht», sagt Bachmann. Wer jedoch erst nach der Pension merke, dass das Geld knapp werde, hat nur noch eingeschränkte Möglichkeiten, sein Einkommen aus eigener Kraft zu erhöhen, so die Vorsorgeexpertin.