Am weiblichen Beispiel mit einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 65 Jahren und einer Lebenserwartung von 87 Jahren für Schweizerinnen wurde der nötige Sparaufwand berechnet. Die in der Studie genannte “Jane” ist eine 50-jährige Frau, die im Alter von 20 Jahren erwerbstätig wurde, über ein mittleres Einkommen verfügt, drei Jahre kein Einkommen generierte, in Zürich wohnt, ein erwachsenes Kind hat und bisher nur für Notfälle gespart hat. Jane müsste also rund ein Drittel ihres Nettoeinkommens sparen und investieren, um ihren aktuellen Lebensstil im Ruhestand aufrechtzuerhalten.