Alterskapital aufbauen: Drei Wege im Vergleich

Um potenzielle Lücken zu schliessen, stehen im Wesentlichen drei Optionen zur Verfügung. Die verbreitetste Option ist die gebundene Vorsorge (Säule 3a). Ihr Vorteil liegt in den Steuerersparnissen: Die Einzahlungen können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden - bis zu einem Maximalbetrag von über 7200 Franken für Personen mit einer Pensionskasse oder 20 Prozent des Erwerbseinkommens für Personen ohne berufliche Vorsorge. Allerdings ist das Vermögen bis fünf Jahre vor der Pensionierung gesperrt und kann nur unter bestimmten Bedingungen vorzeitig bezogen werden, etwa bei Selbstständigkeit oder Auswanderung.