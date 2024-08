Bei Frauen und hispanischen Wählern lag Harris laut der Umfrage deutlich vor Trump - hier führte sie den Daten zufolge mit 49 zu 36 Prozent. Damit legte sie im Vergleich zur letzten Erhebung im Juli bei beiden Gruppen weiter zu. Trump lag dagegen bei weissen Wählern und Männern unverändert vorn. Die Daten zeigen auch, wie sehr sich das Rennen vor der Abstimmung am 5. November durch den Rückzug des 81-jährigen Präsidenten Joe Biden von den Demokraten im Juli geändert hat. Die amtierende Vizepräsidentin Harris hat seitdem Boden auf Trump gutgemacht - in nationalen Umfragen und in Bundesstaaten, die als Swing States gelten, die also in der Vergangenheit in ihrer Gunst zwischen Demokraten und Republikanern pendelten. In den sieben Bundesstaaten, in denen es bei der Präsidentschaftswahl 2020 die knappsten Ergebnisse gab - Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan und Nevada - lag Trump indes mit 45 bis 43 Prozent Zustimmung vor Harris. Allgemein wird nicht zuletzt wegen des vergleichsweise komplizierten Wahlverfahrens in den USA mit einem knappen Ausgang gerechnet.