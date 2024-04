Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann sagte, das Gremium erwarte von dem Vorstand eine Verbesserung der Performance in allen Bereichen. «Wachstum und Profitabilität müssen besser sein als beim Wettbewerb», hiess es in seiner Rede zur Hauptversammlung. Anderson zufolge werden sich einige der vom Vorstand ergriffenen Massnahmen sofort in den Finanzergebnissen niederschlagen, andere dürften mehr Zeit in Anspruch nehmen. «Sicher ist jedoch, dass diese Massnahmen die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg sind.»