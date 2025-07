Durch den Antrag in Hongkong solle Druck auf die britischen Behörden ausgeübt werden, schrieb die FT weiter. Der Anbieter von Billig-Mode wolle unter anderem erreichen, dass die britische Finanzaufsicht FCA ihre Auflagen für die Offenlegung von Risiken lockert. Ein Shein-Debüt in London könnte der grösste Börsengang am dortigen Finanzplatz des Jahres werden. Bei einem vertraulichen Börsenprospekt bleiben wichtige Unternehmensinformationen so lange unter Verschluss, bis alle regulatorischen Hürden aus dem Weg geräumt sind. In den USA ist ein solches Vorgehen verbreitet, in Hongkong dagegen unüblich.