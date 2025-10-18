Beim Einloggen zum E-Banking der UBS sei es zu Fehlermeldungen gekommen, berichteten Nutzerinnen auf verschiedenen Newsportalen. Nebst dem E-Banking sei auch die Twint-App der UBS betroffen gewesen. Die UBS-Medienstelle bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, digitale Kanäle seien am Vormittag vorübergehend nicht zur Verfügung gestanden. Nach dem Mittag war die technische Störung behoben.