Die Auseinandersetzung ​in Michigan ist eine der bisher deutlichsten Kraftproben zwischen dem progressiven und dem gemässigten Flügel der Partei über die US-Unterstützung für Israel. Anders als bei ähnlichen Vorwahlen in liberalen Hochburgen findet diese in einem wichtigen Swing State statt, einem Bundesstaat, in dem die Wahlausgänge ‌zwischen Demokraten und Republikanern oft knapp sind. Die Demokraten müssen den Sitz gewinnen, um im Kampf um die Mehrheit im Senat eine Chance zu haben. «Die Vorwahl ist ein Indikator für ​die ideologische Zukunft der Demokraten», sagte Frank Lowenstein, ein ehemaliger US-Sondergesandter ​für den Nahen Osten. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ​und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zufolge ist die Zustimmung zu Israel unter demokratischen Wählern von 59 Prozent im ‌Jahr 2018 auf 22 Prozent im Mai gefallen.