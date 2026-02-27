Das Finanzministerium schlug eigenen Angaben zufolge eine Regeländerung vor, die ​es US-Finanzinstituten verbieten würde, Korrespondenzkonten für MBaer zu eröffnen oder zu führen. ​Die USA sind der mächtigste Regulator der Welt, vor allem weil sie einer Bank den Zugang zum Dollar, dem Eckpfeiler des internationalen Finanzwesens, entziehen können. Die ‌letzte europäische Bank, die ein solches Schicksal erlitt, war die lettische ABLV, die 2018 geschlossen wurde, nachdem US-Behörden ihr Geldwäsche und Verstösse gegen US-Sanktionen vorgeworfen hatten. Daten, die von einer Einheit des US-Finanzministeriums veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass es das erste Mal ist, ​dass ​die USA damit drohen, eine solche Massnahme, die nach den Anschlägen ⁠vom 11. September 2001 in Kraft getreten ist, gegen eine Schweizer Bank ​anzuwenden.