Schogiu: Ukraine hat Staudamm gesprengt

Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko beschuldigte Russland, Bereiche anzugreifen, die gerade evakuiert würden. Dabei seien zwei Polizisten verletzt worden. Nach Darstellung des ukrainischen Militärs haben russische Truppen den Staudamm gesprengt, um die ukrainischen Streitkräfte an der Überquerung des Dnipro zu hindern. Die Armee werde sich aber nicht in ihrem Vormarsch aufhalten lassen, sagte Kommandeur Serhij Naew der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform zufolge. "Das sollte unseren Vormarsch in die Richtungen, in denen es zu Überschwemmungen kommen kann, nicht verhindern."