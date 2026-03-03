VP Bank profitierte dabei von höherer Kundenaktivitäten sowie von Massnahmen zur Effizienzsteigerung. Der Reingewinn belief sich 2025 auf 47,0 Millionen Franken nach 18,5 Millionen Franken im Jahr davor. Die Bank habe im vergangenen Jahr ihre Kostenbasis senken wie auch die Wachstumstreiber weiterentwickeln können, wird CEO Urs Monstein in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.