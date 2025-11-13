In dieser Rolle verantwortet er die Anlagestrategie sowie das Kompetenzzentrum für Produkte und Dienstleistungen. Die Verantwortung für die Produkte und Dienstleistungen wird er laut den Angaben nun an Rolf Steiner abgeben. Seine Rolle als Chief Investment Officer, die er seit 2018 ausübt, werde er behalten.