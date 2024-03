Die deutliche Aufwertung des Schweizer Franken habe das Ergebnis stark beeinflusst, heisst es. Denn die VP Bank erziele weniger als 30 Prozent der Erträge in Franken, hingegen fielen fast 80 Prozent der Kosten in dieser Währung an. Unter der Annahme von konstanten Wechselkursen wäre der Jahresgewinn laut den Angaben um rund 30 Prozent gewachsen.