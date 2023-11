Bis zu 58 Prozent Aufwärtspotenzial

Die Aktie hat zuletzt um 6 Prozent korrigiert, und wohl die Unsicherheit bezüglich der Personalsituation eingepreist. «Der faire Wert gemäss unserem DCF-Modell liegt bei CHF 1,95 je Aktie - plus 24 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs», so Schwendimann. Die ZKB, das den Titel mit «Übergewichten» eingestuft hat, rechnet in spätestens zwei Jahren sogar mit einem fairer Wert von 1.94 bis 2.50 Franken. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von bis zu 58 Prozent.