Der Verwaltungsrat von VT5 sei von Veraison Capital darüber informiert worden, dass Unsicherheiten in Bezug auf die weichen Verpflichtungen bestünden, teilte VT5 am Montag mit. Veraison ist Initiant und mittels Fonds ein grosser Aktionär von VT5. In diesem Zusammenhang hatte Veraison im Rahmen des Börsengangs von VT5 im Dezember 2021 gewisse Kapitalzusagen gemacht. Ziel von VT5 ist es, eine Firmen zu kaufen und diese dann indirekt - via VT5 - an die Schweizer Börse SIX zu bringen.