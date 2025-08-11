Dies nährt die Sorge um die Stabilität der Bank angesichts des wirtschaftlichen Drucks durch Präsident Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. Laut einer Ergebnispräsentation vom 31. Juli ist der Nettozinsertrag der VTB in den sechs Monaten bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent auf 146,8 Milliarden Rubel (1,9 Milliarden US-Dollar) eingebrochen.
Dies ist der jüngste Rückgang für ihr Kernkreditgeschäft. Ein derartiger Rückgang ist unter vergleichbaren Kreditinstituten weltweit selten, und hochrangige Manager der Bank lassen hinter vorgehaltener Hand durchblicken, dass die Daten nicht den wahren Ernst der Lage widerspiegeln, so mit der Angelegenheit vertraute Personen, die wegen der Diskussion privater Angelegenheiten anonym bleiben möchten.
Der Einbruch der Krediterträge unterstreicht die Herausforderungen, vor denen Russlands Wirtschaft steht, während Putin und US-Präsident Donald Trump sich auf ein Gipfeltreffen in Alaska in dieser Woche vorbereiten, um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zu erzielen. Das Weisse Haus erhöht dabei den Druck auf den Kreml. Zu den jüngsten Massnahmen gehört eine Verdoppelung der Zölle auf Indien als Strafe für dessen Käufe russischen Öls.
Der Nettozinsertrag ist die Differenz zwischen den Zinsen, die eine Bank auf Kredite erhält und auf Einlagen zahlt. Zu einem Zeitpunkt, als Russlands offizieller Referenzzinssatz auf einen Höchststand von 21 Prozent stieg, unterstreicht dieser Rückgang die Herausforderungen, vor denen das Kreditportfolio der Bank steht.
Hohe Gewinne im Handel mit Finanzinstrumenten
Den Ergebnissen zufolge verzeichnete die Bank in diesem Zeitraum dennoch einen Nettogewinn von 280 Milliarden Rubel. Unterstützt wurde dieser Gewinn den Daten zufolge durch hohe Gewinne im Handel mit Finanzinstrumenten - ein Faktor, der auf lange Sicht möglicherweise keine verlässlichen Erträge liefert. Die VTB gab an, ihr Nettozinsertrag sei gesunken, weil der Anstieg der Zinssätze von 7,5 Prozent auf 21 Prozent «so erheblich und so lang anhaltend war, dass er den Nettozinsertrag so erheblich beeinflusst hat».
Sie wies die Tatsache, dass hochrangige Manager der Bank inoffiziell signalisiert hätten, die Daten spiegelten möglicherweise nicht den wahren Ernst der Lage wider, als «schlicht und ergreifend Fantasie» zurück. «Wir führen regelmässig Stresstests und alle notwendigen Geschäftsanalysen durch und sind absolut zuversichtlich», erklärte ein Sprecher in einer E-Mail-Antwort auf Fragen.
Bloomberg berichtete im Juni, dass Bankvertreter in den nächsten zwölf Monaten ein glaubwürdiges Risiko einer systemischen Krise sahen, da die Banken zunehmend besorgt über die Höhe der uneinbringlichen Kredite in ihren Bilanzen seien. Auf diese Befürchtungen angesprochen, als die russische Zentralbank im vergangenen Monat den Leitzins auf 18 Prozent senkte, betonte Gouverneurin Elvira Nabiullina, es gebe «keinen Grund zur Sorge».
(Bloomberg)