Hohe Gewinne im Handel mit Finanzinstrumenten

Den Ergebnissen zufolge verzeichnete die Bank in diesem Zeitraum dennoch einen Nettogewinn von 280 Milliarden Rubel. Unterstützt wurde dieser Gewinn den Daten zufolge durch hohe Gewinne im Handel mit Finanzinstrumenten - ein Faktor, der auf lange Sicht möglicherweise keine verlässlichen Erträge liefert. Die VTB gab an, ihr Nettozinsertrag sei gesunken, weil der Anstieg der Zinssätze von 7,5 Prozent auf 21 Prozent «so erheblich und so lang anhaltend war, dass er den Nettozinsertrag so erheblich beeinflusst hat».