Mehr als zehn Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen ist die juristische Aufarbeitung längst nicht beendet. Am Landgericht Braunschweig hat nun der dritte grosse Betrugsprozess gegen fünf Angeklagte im Zusammenhang mit Manipulationen an Autos von VW begonnen. Was wird dabei genau verhandelt? Wird es wieder lange dauern? Und welche Bedeutung hat das alles überhaupt noch?